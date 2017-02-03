Херсонський Водоканал відремонтував аварійний колектор

1 лютого на ділянці напірного колектора діаметром 800 мм, який транспортує стічні води від КНС-4 до міських очисних споруд, в районі КНС-4 по вул. Ракетній у Херсоні сталася розгерметизація трубопроводу. Про це повідомив обхідник служби каналізації, яким було зафіксовано просідання ґрунту на вказаній ділянці, йдеться на сторінці Водоканалу у Facebook. "Щоб недопустити виливу стічних вод на поверхню, фахівцями ремонтно-будівельної ділянки Водоканалу було терміново організовано аварійну бригаду, припинено транспортування стоків по пошкодженому колектору, замість якого задіяно паралельний. Зварювальні роботи ускладнювались 3-метровою глибиною проходження трубопроводу, морозом та вітром", – говориться в повідомленні.

Вчасне втручання робітників Водоканалу запобігло затопленню території стічними водами.

Фахівцями ремонтно-будівельної ділянки Водоканалу за одну добу було ліквідовано пошкодження колектора. Це дозволило вже 3 лютого повернутись до проектної схеми водовідведення КНС-4.