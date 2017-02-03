В Херсонской области объявлен набор на стажировку в сервисных центрах МВД

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Херсон стажування webС 3 февраля объявлен набор на стажировку в сервисных центрах МВД в Херсонской области. Цель программы стажировки – отобрать, обучить и в будущем принять на работу лучших стажеров – молодых и талантливых мужчин и женщин, имеющих активную жизненную позицию и готовых с себя начать изменения в стране.

Во время программы стажировки участники получат знания, необходимые для работы сотрудникам фронт-офисов сервисных центров МВД.

Это должности, которые приравниваются к должности ведущего специалиста, с официальным трудоустройством, 40-часовой рабочей неделей со вторника по субботу, месячной заработной платой от 6 000 грн.

Должностные обязанности администратора предусматривают непосредственное предоставление услуг по регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выдачи (обмена) удостоверений водителя и приема экзаменов, работу с документами и базами данных, предоставление консультаций и прочее. 

Ознакомиться с перечнем услуг сервисных центров МВД можно на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Услуги". 

Среди основных направлений теоретической подготовки: изучение основ деятельности сервисных центров МВД, основ эффективной коммуникации, профессиональной этики и противодействия коррупции.

Требования к кандидатам:
• гражданство Украины;
• возраст от 18 лет;
• законченное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню бакалавра, магистра (специалиста);
• отсутствие судимостей;
• опыт работы в сфере услуг приветствуется, но не является обязательным.

Отбор кандидатов состоит из двух этапов:
• прием и рассмотрение анкет;
• проведение интервью.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте Главного сервисного центра МВД. Прием анкет будет проводиться до 15 февраля.

Подробная информация и подача заявок по ссылкеДополнительные вопросы: konkurs.sc.khe@gmail.com

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