Ремонт канализации на ХБК чиновники оценили в 1 млн гривен

В программу развития дорожного хозяйства на 2015-2019 гг. планируется внести изменения. Соответствующий проект опубликован на сайте горсовета. Так, на капремонт сливной канализации по ул. Мира (от ул. Шовкуненко до ул. И. Кулика) в этом году планируют выделить 4,5 млн грн (предполагается, что еще 220 тыс. грн выделили в 2016 году). На капремонт сливной канализации по Бериславскому шоссе (от ул. Мира до Залаэгерсег) планируется на 10 тыс. грн больше. Также в планах – капремонт моста через Веревчину в Степановке. Указано 6,8 млн грн, в т.ч. в этом году 300 тыс. грн, в 2018-м – 6,5 млн грн.

Ремонт моста через Веревчину чиновники оценили почти в 7 млн грн, а канализации на ХБК – в 1 млн грн.

По материалам: Гривна. Новый формат