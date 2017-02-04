В КПВВ «Каланчак» прикордонники виявили автівку з недійсними документами

Сьогодні вночі направляючись з Сімферополя до Авдіївки, в контрольний пункт «Каланчак» на автомобілі «FIAT CROMA» прибув громадянина України, мешканець Донеччини. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що доручення на право керування та володіння транспортним засобом видано з порушенням. У відповідності до бази даних, на момент видачі доручення власник автомобіля знаходиться за межами материкової частини України. По даному факту прикордонники проінформували Каланчацький відділ Національної поліції.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов