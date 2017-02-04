Херсонська ОДА відреагувала на ситуацію з пасажирськими перевезеннями в Херсоні

2 січня Херсонська обласна державна адміністрація керуючись статтями 2, 16, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» звернулася до прокуратури Херсонської області з проханням здійснити перевірку підприємств-перевізників, які своїми діями суттєво порушили стабільну роботу транспорту в місті Херсоні та встановлений порядок реалізації жителями міста своїх прав з користування послугами автомобільного транспорту загального користування. Нагадаємо, що 31 січня на засіданні виконкому не було підтримано проект рішення щодо підвищення тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в Херсоні.

Внаслідок чого, зранку, 1 лютого, невдоволені перевізники вивели на маршрути лише 181 маршрутне таксі з 574, що викликало невдоволення мешканців та порушило нормальну роботу багатьох установ та підприємств міста, до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування надійшло багато скарг від громадян.