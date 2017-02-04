В Херсоне сосед ранил ножом соседку, праздновавшую День рождения, еще 4 взрослых и ребенка

Вчера около 20:50 в Корабельное отделение полиции поступила информация, что в Шуменском микрорайоне в результате ножевых ранений пострадали 5 взрослых и малолетний ребенок. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции выяснили, что жительница многоэтажки праздновала свой день рождения. Около 20:40 в квартиру ворвался 47-летний сосед, который живет этажом ниже. Мужчина начал наносить присутствующим удары ножом. В ходе происшествия были ранены 6 человек – 5 взрослых и ребенок.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 15 Уголовного кодекса Украины «Покушение на преступление» и по п.1 ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины.

Злоумышленник задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области