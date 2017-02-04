Житель Херсонщины пытался покончить с собой прямо в зале суда

В зале Каховского районного суда демонстративно покончить с собой попался 35-летний житель Любимовки, который попался на краже бритвенного станка из магазина. Кража была мелкой, и до завершения следствия его даже не стали брать под стражу – тем более, что от допросов подозреваемый не уклонялся. Но когда процесс приближался к завершению, мужчина вынул из кармана припрятанное лезвие для опасной бритвы, и всех участников заседания, полоснул себя по запястью. Вызванная бригада «скорой помощи» остановила кровотечение, а от госпитализации в больницу несостоявшийся самоубийца отказался. Когда у сельчанина попросили объяснить поступок, он ответил, что боялся попасть в тюрьму. Оказалось, ранее у подсудимого уже была судимость, и он опасался, что во второй раз суд даже из-за незначительного преступления отправит его в исправительную колонию.

По материалам: kherson.net