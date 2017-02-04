Сегодня в Херсоне на чемпионате по фигурному катанию выступали 9-летние фигуристы

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16523361_1456372197707580_331196333_o_1486131752483 февраля состоялось открытие чемпионата Херсонской области по фигурному катанию на коньках (III этап Кубка Украины юных конькобежцев Украины). «Для фигурного катания сегодняшнее мероприятие, конечно же, еще один шаг вперед. Херсонщина в этом случае получает шанс стать на уровень выше во всеукраинской жизни спорта на льду», – прокомментировала исполнительный директор Национального олимпийского комитета Луиза Кирсанова. Организаторы мероприятия очень рады и горды проведению такого турнира именно в Херсоне.

«Это очень важное событие, а особенно для спорта Херсонщины. Рада, что Херсон принимает такое большое событие в спорте… Это огромная честь и слава для всех, для города, для детей. У нас фигурное катание всегда отодвигается на второй план, а на первый — хоккей. Поэтому сейчас это действительно праздник», – отметила Луиза Кирсанова.

Сегодня, в первый день чемпионата, выступали юные фигуристы 2006-2007 г.р.

«Для каждого ребенка участие в подобных турнирах — это повышение мастерства… На таких мероприятиях ребенок мобилизуется и растет, он понимает что нужно стремиться к большему. Это позитивно сказывается на детях и на тренерах», – добавила Луиза Кирсанова.

По материалам: 0552.ua

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