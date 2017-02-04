Сегодня в Херсоне на чемпионате по фигурному катанию выступали 9-летние фигуристы

3 февраля состоялось открытие чемпионата Херсонской области по фигурному катанию на коньках (III этап Кубка Украины юных конькобежцев Украины). «Для фигурного катания сегодняшнее мероприятие, конечно же, еще один шаг вперед. Херсонщина в этом случае получает шанс стать на уровень выше во всеукраинской жизни спорта на льду», – прокомментировала исполнительный директор Национального олимпийского комитета Луиза Кирсанова. Организаторы мероприятия очень рады и горды проведению такого турнира именно в Херсоне.

«Это очень важное событие, а особенно для спорта Херсонщины. Рада, что Херсон принимает такое большое событие в спорте… Это огромная честь и слава для всех, для города, для детей. У нас фигурное катание всегда отодвигается на второй план, а на первый — хоккей. Поэтому сейчас это действительно праздник», – отметила Луиза Кирсанова.

Сегодня, в первый день чемпионата, выступали юные фигуристы 2006-2007 г.р.

«Для каждого ребенка участие в подобных турнирах — это повышение мастерства… На таких мероприятиях ребенок мобилизуется и растет, он понимает что нужно стремиться к большему. Это позитивно сказывается на детях и на тренерах», – добавила Луиза Кирсанова.

По материалам: 0552.ua