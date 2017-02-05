Херсонские боксеры привезли с V Всеукраинского турнира по боксу памяти А. Скичко призовые места

Херсонские боксеры закончили свои выступления на V Всеукраинском турнире по боксу памяти Алексея Скичко, который прошел в Александрии Кировоградской области. По итогам турнира в весовой категории 56 кг Жермен Ншимиримана занял I место ввиду отсутствия противников. В весовой категории 69 кг Мирослав Ищенко и Егор Плетенкин заняли третьи места. В боях Мирослав Ищенко уверенно побеждал своего противника из Кременчуга Андрея Агеева, но во втором раунде получил рассечение и был вынужден прервать поединок. Егор Плетенкин в равном бою уступил раздельным решением судей боксеру Ярославу Тарадюку из Киева. Об этом сообщает Херсонская областная федерация бокса.

По материалам: 0552.ua