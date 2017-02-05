Херсонская команда отправилась на Чемпионат Украины по боксу среди женщин

Команда Херсонской области сегодня выехала на Чемпионат Украины по боксу среди женщин, который пройдет с 6 по 12 февраля в городе Ковель Волынской области.
В состав сборной вошли:
Ольга Доброскок – в весовой категории до 60кг среди юниоров
Окша Любовь – в весовой категории до 54кг среди молодежи
Анастасия Галай – в весовой категории до 54кг среди молодежи
Виктория Бобер – в весовой категории до 48кг среди элиты
Юлия Филипенко – в весовой категории до 48кг среди элиты
Наталия Янковская – в весовой категории до 48кг среди элиты
Анна Мазур – в весовой категории до 51кг среди элиты
Любовь Дзядевич – в весовой категории до 69кг среди элиты
Людмила Курнос – в весовой категории +81кг среди элиты
Участвовать в соревнованиях спортсменки будут под руководством вице-президента Херсонской областной организации Федерации бокса Украины Дмитрия Буленкова и главного тренера сборной Херсонской области по боксу среди женщин Игоря Стецюка.
Об этом сообщает Херсонская областная федерация бокса.
По материалам: 0552.ua