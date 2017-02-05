Херсонські прикордонники допомогли людині, яка втратила свідомість

Сьогодні до контрольного пункту в’їзду – виїзду «Чонгар» у пішому порядку прибув 65-річний громадянин України, який прямував на тимчасово окуповану територію АР Крим. Після проходження усіх видів контролю та залишивши територію контрольного пункту чоловік раптово впав втративши свідомість. Помітивши це, прикордонники Бердянського загону одразу ж поспішили на допомогу та викликали карету швидкої. До прибуття медиків співробітники Держприкордонслужби забезпечили нагляд та обігрів чоловіка. По прибутті лікарів прикордонники організували безперешкодний проїзд машини "швидкої допомоги".

Як згодом з’ясувалося, чоловік страждав на серцеву недостатність. Наразі громадянин перебуває у місцевій лікарні під наглядом медичних співробітників.

Держприкордонслужба України