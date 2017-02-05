На Херсонщине 22-летний парень сам себя подстрелил

В больницу Белозерского района области на прием явился 22-летний мужчина с огнестрельным ранением бедра. Он рассказал, что ехал по селу Станислав на мопеде, и вдруг кто-то открыл по нему огонь. Врачи сообщили в полицию. Правоохранители выяснили, что до обращения в больницу пациент гостил у своего друга, а тот похвастался недавно купленным пневматическим пистолетом. Рассматривая покупку, гость ненароком нажал на спусковой крючок и получил пулю в бедро.

А легенду по поводу стрельбы на дороге придумал, чтобы у хозяина пневматического оружия из-за этого не было неприятностей.

По материалам: kheson.net