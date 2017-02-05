Херсонщина уменьшила потребление газа

В прошлом году за счет средств государственного фонда регионального развития, государственной субвенции, местных бюджетов и средств предприятий переведены на альтернативные виды топлива 16 объектов коммунальной собственности. Об этом говорится в распоряжении главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева «Об итогах выполнения программы повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики». В частности, переведены с использования природного газа на пеллеты и брикеты две котельные централизованного теплоснабжения в Новой Каховке.

А также две котельные в центрах первичной медико-санитарной помощи в Белозерском и Чаплынском районах.

Выполнены работы по модернизации и реконструкции десяти котельных на четырех предприятиях коммунальной теплоэнергетики.

Благодаря принятым мерам увеличена доля суммарной мощности котельных на альтернативных видах топлива с 0,2% (на начало 2016 года) до 8%. По результатам проведенной работы, потребление природного газа за 11 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, сократилось на 15,7 миллионов кубических метров.

Как сообщают в ОГА, возросло и количество энергии, произведенной с помощью возобновляемых источников. В течение 2016 года действующими солнечными и ветровыми электростанциями области выработано 140 млн кВт/ч электрической энергии. 2016 года инвесторы ввели в эксплуатацию четыре солнечных электростанции общей мощностью 14,8 МВт.