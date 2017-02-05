Херсонец ворвался в квартиру соседки и ранил ножом 6 человек

Вечером 3 февраля 47-летний херсонец ворвался в квартиру соседки, которая праздновала День рождения, и ранил ножом 6 человек – 5 взрослых и ребенка. Подробности сообщают Херсонцы. Жительница многоэтажки на ул. Лавренева праздновала 18-летие. Она пригласила на семейное торжество своего парня, мать с маленьким братиком и подруг матери. После нескольких бокалов вина участники застолья вышли на лестничную клетку покурить. На шум выскочил сосед из квартиры этажом ниже с ножом. Он бил всех в грудь и шею, полосовал лезвием лицо и руки. Когда окровавленный нож выпал на пол, взял на чужой кухне еще 2 ножа и продолжил расправу.

Опомнившемуся от неожиданности парню именинницы вместе с примчавшимся на подмогу соседом с большим трудом удалось оттеснить «мясника» в кухню и заблокировать там.

На кухне тот продолжал буйствовать – бил стекла, громил мебель. Его смогла утихомирить только полиция.

В Херсонском областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи подтвердили, что в квартире были найдены 6 раненых, в т.ч. 4-летний мальчик.

4-х пациентов отвезли в больницу им. Лучанского, ребенка – в детскую областную больницу, и еще одного раненого – в областную больницу.

Состояние госпитализированных в реанимации «шестиэтажки» остается крайне тяжелым. Одна из женщин потеряла около 1,5 л крови, получив ранение в легкое, у другой острие ножа прошло рядом с сердцем, говорит главврач больницы им. Лучанского Людмила Ломако.

Виновник массовой резни задержан полицией и помещен в ИВС. 6 февраля суд рассмотрит представление о его аресте до завершения следствия.

Начальник Корабельного отделения полиции Самед Салманов сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований внесены материалы о покушении на умышленное убийство нескольких человек. Он рассказал: «Нет никаких сомнений, что задержанный явился на День рождения, чтобы убивать. Об этом говорит, прежде всего, характер ранений.

Даже 4-летний мальчик получил их совсем не потому, что подвернулся под горячую руку. Сосед взял его за голову, и ударил ножом в горло.

Виновник расправы показаний не дает, ссылаясь на какое-то умопомрачение, и говорит, что из событий того вечера почти ничего не помнит. Его направят на психиатрическую экспертизу.

Но другие соседи говорят, что у семьи, отмечавшей день рождения, были давние неприязненные отношения с жильцом квартиры этажом ниже. Но плохо о них никто не отзывался».