2 дні генічеські рятувальники шукали на озері Сіваш зниклого чоловіка

3 лютого о 15:05 від чергового ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшло повідомлення про те, що людина вийшла на кригу на озері Сиваш, Щасливцівської сільради Генічеського району у бік острова Попаніно та й зникла з поля зору. Рідні пішли самотужки на його пошуки та зателефонували на службу "101". На місце події було направлено відділення рятувальників. Пошуково-рятувальні заходи ускладнювало тонка крига, швидка течія та настання темряви, і рідні, які вже дісталися на острів Попаніно не могли вже повернутися. У телефонному зв’язку їх направлено на приватну ферму на острові, щоб дочекатися світанку, переправити їх на материк і розпочати пошуки родича.

4 лютого о 7 ранку було направлено відділення рятувальників для продовження пошуково-рятувальних робіт. Також для пошукових робіт було залучено робітника острова, який надав для пошуків зниклого домогу, за що служба порятунку дуже йому вдячна.

О 13:00 було знайдено громадянина І. та разом з родичами переправлено на материк.

За інформацією Геніческого РО ГУДСНС України у Херсонській області