Херсонские спасатели доставили женщину, нуждающуюся в помощи, через Днепр

5 февраля в 9:00 херсонским спасателям поступила просьба о помощи – на левом берегу Днепра на острове Большой Потёмкинский женщине стало плохо и ей срочно нужна медицинская помощь. Из-за оледенения реки они самостоятельно не могли перебраться на другой берег. С помощью плавсредств и спасательных веревок спасатели переправились на другой берег Днепра для дальнейшей транспортировки пострадавшей. Расстояние составляло около 800-1000 м по глыбам льда.

Спасатели доставили на берег двух женщин – одна из них недавно перенесла операцию и ее состояние здоровья усложнилось.

Всего в спасательной операции взяли участие 20 человек личного состава и 3 единицы техники.

ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области