Херсонские спасатели доставили женщину, нуждающуюся в помощи, через Днепр

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2c14c3768b1edcfdb7a2d5c8f36b85af_L5 февраля в 9:00 херсонским спасателям поступила просьба о помощи – на левом берегу Днепра на острове Большой Потёмкинский женщине стало плохо и ей срочно нужна медицинская помощь. Из-за оледенения реки они самостоятельно не могли перебраться на другой берег. С помощью плавсредств и спасательных веревок спасатели переправились на другой берег Днепра для дальнейшей транспортировки пострадавшей. Расстояние составляло около 800-1000 м по глыбам льда.

Спасатели доставили на берег двух женщин – одна из них недавно перенесла операцию и ее состояние здоровья усложнилось. 

Всего в спасательной операции взяли участие 20 человек личного состава и 3 единицы техники.

ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

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