На Херсонщине за один день “подчистили” семь дачных участков

Только за один день, 4 февраля, семеро жителей Херсонщины заявили в полицию о том, что обворовали их дачные участки в Бериславском, Голопристанском и Каховском районах области. Взломщики берут всё, что видят: в одном случае с ограждения участка сняли металлическую калитку, в другом – украли резиновую лодку, в третьем позаимствовали ковры и микроволновку. Грабителей не пугает даже сигнализация. Так, под Новой Каховкой сработала сигнализация на даче садоводческого товарищества «Энергия». За 7 минут на место прибыла группа задержания частной охранной фирмы.

Однако за это время преступники сорвали оконную решетку, забрали из комнаты телевизор и скрылись.

В Геническом районе вообще злоумышленникик вообще демонтировали и украли саму охранную сигнализацию. Произошло это на частной базе отдыха на Арабатской стрелке.

Источник: Херсонцы