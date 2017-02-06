Херсонщина відправила в Донецьку область більше 40 тонн гуманітарки

На виконання доручення Президента України Петро Порошенко у Херсонській області було створено оперативний штаб допомоги жителям та військовим Авдіївки. Про це у Facebookповідомив глава Херсонщини Андрій Гордєєв. "Завдяки спільній роботі ми за кілька днів змогли зібрати та відправити в Донецьку область більше 40 тонн гуманітарки. Зокрема: продукти харчування і бутильована вода, машину теплого одягу, 5 т дизельного палива З Херсонщини на Донбас також відправлено електрогенератори та твердопаливний котел потужністю 200 кВт. Область зібрала та надала 100 ящиків медикаментів, перев’язочних матеріалів та засобів особистої гігієни. Сьогодні буде відправлено черговий вантаж з будівельними матеріалами", – написав глава Херсонської області. Він зауважив, що всі вантажі для військових та цивільного населення вже доставлені до Авдіївки та Краматорська.

По материалам: 0552.ua