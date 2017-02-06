В Херсоне под горсоветом депутаты начинают акцию по поводу повышения тарифов на проезд в общественном транспорте

С 7 февраля партия "УКРОП" объявляет бессрочную акцию под стенами Херсонского горсовета по поводу незаконного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом в Facebook сообщил глава херсонской областной партийной организации, депутат горсовета Виталий Богданов. "Херсонский исполком, городской голова Мыколаенко, первый зам Козаков в вопросе повышения цены играют против горожан. Эти люди идут на поводу шантажистов-перевозчиков, игнорируя требования херсонцев", – написал Богданов.

Он назвал "фарсом" то, что "происходило и происходит последние дни в городском совете, иначе как фарсом не назовешь. Заседание исполкома – фарс. Обоснование тарифов – фарс". По словам Виталия Богданова, целью акции является "добиться от власти прозрачного и законного решения в интересах жителей города, от перевозчиков – обоснованных и честных расчетов повышения цены на проезд. Данная акция официальна и заявки о проведении поданы в исполком".

Депутат добавил, что в акции также примут участие члены партии «Батькивщина» и «Самопомощь», а также "многие честные депутаты городского совета".

По материалам: 0552.ua