У Херсонському онкодиспансері відкривається виставка художниці, чиї роботи знаходяться в колекціях по всьому світу

Сьогодні, 6 лютого в рамках арт-проекту «Галерея життя», якому виповнюється рік, у Херсонському обласному онкологічному диспансері відкриється виставка робіт неординарної херсонської художниці Ірини Бондаренко «Миттєвості». Експозиція складається з 15 робіт, виконаних за унікальною авторською технікою. Ірина Бондаренко – знана у Херсоні майстриня. Маючи інженерну освіту та бездоганний художній смак, любить експериментувати, поєднувати різні техніки та різні види творчості. Так народилася власна неповторна техніка – поєднання тонкого батику, ідеально гладкого шовку та об’ємних елементів із вовни. У творчому доробку Ірини Бондаренко сотні робіт, що знайшли своє місце у приватних колекціях в США, Німеччині, Франції, Англії, Словенії, Україні.

Головний лікар Херсонського обласного онкологічного диспансеру Ірина Сокур розповідає: «Побачивши роботи Ірини, одразу запросила її зробити виставку у нашій «Галереї життя». Мені дуже захотілося, аби і наші пацієнти та співробітники побачили цю світлу красу. Вони (картини, – ред.) різні, та всі без вийнятку сповнені душевним теплом та оптимізмом. Саме такий настрій потрібен нам та нашим пацієнтам!»

В рамках виставки, 15 лютого, о 14:00 Ірина проведе майстер-клас із батику для всіх бажаючих, на якому всі присутні навчаться новій техніці та створять спільне панно «Дорога мрії».

Сама експозиція триватиме протягом місяця. Подивитися на унікальні роботи може кожен відвідувач закладу.

Відкриття виставки відбудеться о 12:00.