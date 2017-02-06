Сегодня каждый херсонец может получить консультацию онколога без направления врача

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Целью информационных кампаний по всему миру является привлечение внимания к собственному здоровью, регулярных профилактических обследований, которые помогут вовремя выявить и успешно лечить онкологические заболевания. Сегодня, 6 февраля, с 8:00 до 15:00 проходит День открытых дверей в поликлинике Херсонского областного онкологического диспансера. Каждый желающий может получить консультацию онколога без направления врача.