Сегодня каждый херсонец может получить консультацию онколога без направления врача

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oncologist-14 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Целью информационных кампаний по всему миру является привлечение внимания к собственному здоровью, регулярных профилактических обследований, которые помогут вовремя выявить и успешно лечить онкологические заболевания. Сегодня, 6 февраля, с 8:00 до 15:00 проходит День открытых дверей в поликлинике Херсонского областного онкологического диспансера. Каждый желающий может получить консультацию онколога без направления врача.

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