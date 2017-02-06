В Чернобаевке по случаю 235-летия основания села объявлен краеведческий конкурс

По случаю 235-летия основания села Чернобаевка, с целью написания истории села Чернобаевский сельский совет объявляет краеведческий конкурс «Історія Чорнобаївки: від окрику орла до переливу дзвонів…». Конкурс проводится в 3 номинациях:
- текстовые работы, фотоискусство;
- видеофильм, компьютерный дизайн;
- макеты местности, зданий.
Победители будут награждены дипломами и подарками.
В исторических очерках, фотографиях, рисунках, макетах планируется воссоздать летопись Чернобаевки – от древнейших времен заселения края до наших дней. Все жители и уроженцы Чернобаевки могут поделиться легендами села, воспоминаниями о событиях прошлого, интересными фотографиями, документами, чтобы совместными усилиями создать историю родного села.
Работы принимаются до 1 июня. С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.
По материалам: 0552.ua