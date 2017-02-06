В Чернобаевке по случаю 235-летия основания села объявлен краеведческий конкурс

По случаю 235-летия основания села Чернобаевка, с целью написания истории села Чернобаевский сельский совет объявляет краеведческий конкурс «Історія Чорнобаївки: від окрику орла до переливу дзвонів…». Конкурс проводится в 3 номинациях:

текстовые работы, фотоискусство;

видеофильм, компьютерный дизайн;

макеты местности, зданий.

Победители будут награждены дипломами и подарками.

В исторических очерках, фотографиях, рисунках, макетах планируется воссоздать летопись Чернобаевки – от древнейших времен заселения края до наших дней. Все жители и уроженцы Чернобаевки могут поделиться легендами села, воспоминаниями о событиях прошлого, интересными фотографиями, документами, чтобы совместными усилиями создать историю родного села.

Работы принимаются до 1 июня. С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

По материалам: 0552.ua