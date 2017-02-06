У Херсоні шукають роботу окремо для пенсіонерів. Новацію запровадили після прямого ефіру на місцевому телеканалі «Скіфія», коли глядач поставив запитання директору обласного центру зайнятості що робити людині на заслуженому відпочинку, яка не хоче сидіти вдома, а прагне працювати. Ходити вишукувати вакансії таким людям вже не так легко. Тому їм пішли на зустріч. У центрі зайнятості в холі окремо поставили стенд з відповідними вакансіями, які є не тільки у Херсоні, а й по районах області. Вибірку роблять кожні 10 днів.

По-більшості, туди потрапляють пропозиції від роботодавців, які велику зарплату запропонувати не можуть, але їм потрібні спеціалісти.

Молодь такі робочі місця цікавить мало, а ось для пенсіонера підробіток зайвим не буде. Тим більше, що дома без діла іноді сидять справжні професіонали своєї справи, яких ще пошукати потрібно.

Євгеній Єрашов, директор Херсонського обласного центру зайнятості прокоментував так: “Будь-яка людина може отримати роботу, навіть пенсійного віку. Ми, як держава, повинні надати таку можливість. У нас є спеціальні стенди для пенсіонерів, які бажають працювати. До нас вони звертаються і ми ведемо облік».

На сайті центру зайнятості створили окремий розділ, де такі вакансії зібрані. Пенсіонер за законодавством не може стати на облік, а тим більше отримувати допомогу по безробіттю. Але всі послуги йому доступні. І вони безкоштовні. У тому числі консультації спеціалістів, юристів та пошук вакансій.

Джерело: Український Південь