«Lincoln» з недійсними документами виявили херсонські прикордонники

Учора, в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чаплинка» прикордонники Херсонського загону попередили чергову спробу незаконного переміщення транспортного засобу з території окупованого Криму на материкову частину України. Мешканець Миколаєва придбав в Євпаторії автомобілі «Lincoln» та направлявся на ньому до Херсона. Під час перевірки документів прикордонників встановили, що доручення на право керування та володіння транспортним засобом можливо підроблене. У відповідності до бази даних, власник автомобіля з березня 2016 року знаходиться за межами материкової частини України, а доручення видане на Київщині в лютому 2017 року, тобто без присутності власника.

По даному факту прикордонники Херсонського загону проінформували Каланчацький відділ Нацполіції.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов