В Херсоне откроется выставка икон, написанных участниками проекта «Иконописец 2017»

В Херсоне 11 февраля в Краеведческом музее состоится открытие выставки икон, написанных участниками проекта «Иконописец 2017». Открытие – в 14:45. Во время мероприятия состоится презентация работ, небольшой экскурс в историю развития иконописи. На открытие приглашён один из хоров Херсона, который исполнит несколько песнопений и псалмов. Напомним, что в проекте «Иконописец 2017» приняли участие херсонцы, которые ранее никогда не держали в руках кисть и никогда не писали иконы. А теперь, став авторами прекрасных работ, смогут передать их своим детям в качестве семейной реликвии.

Руководителем проекта являются французская художница Од Гие и её коллега Мария Иванченко. Выставка продлится до 19 февраля включительно.

По материалам: 0552.ua