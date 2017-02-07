Херсонец завоевал Кубок Украины по тяжелой атлетике

В Чернигове завершаются соревнования Кубка Украины по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвуют 200 тяжелоатлетов из 22 областей, в том числе команда Херсонской области. По итогам соревнований херсонские спортсменки завоевали: 2 место – Анна Пустоварова, 5 место – Светлана Гурнакова, 6 место – Светлана Якименко. Представитель Херсонщины Руслан Макаров стал победителем Кубка Украины по тяжелой атлетике-2017 среди мужчин в весовой категории до 62 кг.

По материалам: Херсонщина за день