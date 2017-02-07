До Херсонщины добрался мусор из Львова

Городской голова Андрей Дяченко написал в Facebook , что на прошлой неделе им было получено письмо от мэра Львова Андрея Садового. "Мэр Львова попросил Каховку поддержать львовян. И, чтобы не допустить экологической катастрофы, временно принять часть львовского мусора на наш полигон ТБО. Мы посовещались с коммунальщиками и пришли к единогласному решению – помочь львовянам", – сообщил Дяченко.

Он объяснил причины такого решения. "У нас нет такой беды, как во Львове. Объем мусора, который готова принять Каховка (200 м3) абсолютно приемлемый и никак не повлияет на экологическую ситуацию в городе. Для сравнения, 200 м3 – это всего недельный объем мусора, производимый каховчанами. Мусор будем принимать по договору – Львов перечислит Каховке 21 гривну за каждый куб отходов", – написал в соцсети Андрей Дяченко.

Он также добавил, что готов выслушать любые возмущения.

"Но я считаю, что это по-человечески – помочь людям в их беде. Также призываю мэров других городов поддержать львовян, и по возможности принять часть ТБО. Если мы будем равнодушны, экологическая катастрофа коснется не только Львова, но и всей Украины", – считает мэр Каховки.

Напомним, что в конце мая на Грибочевской свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате которого погибли три человека, один до сих пор числится пропавшим без вести. Свалку пришлось закрыть, а Львов столкнулся с проблемой, куда вывозить мусор. Львовская мэрия договаривается об этом с местными властями городов Украины.

По материалам: 0552.ua