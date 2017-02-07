В январе на Херсонщине было оформлено около 2 тыс. паспортов гражданина Украины в форме ID-карты

В январе подразделения миграционной службы Херсонской области оформили около 2 тысяч паспортов гражданина Украины в форме ID-карточки. Владельцами современных ID-карт в возрасте 14 лет стали 109 человек, херсонцам, достигшие 15-летнего возраста оформлено 156 паспортов, 16 и 17-летняя молодежь Херсонщины получила 627 паспортов. Осуществлен ​​обмен паспорта-книжечки на ID-карту в связи с изменением фамилии 377 гражаднам. 16 херсонцев обменялипаспорт старого образца на ID-карту при достижении 25- или 45-летнего возраста.

Миграционная служба Украины в Херсонской области