В херсонских травмпунктах – “аншлаг”

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_275x400_158137_f4fa1ffd06a2f935a4c6ef375945cf3b129696_f4fa1ffd06a2f935a4c6ef375945cf3b170414.483xpВ очередной раз обледеневшие и толком не посыпанные песком улицы Херсона опять стали смертельно опасны для пешеходов. Только на протяжении первой половины дня 7 февраля в городской травмпункт при больнице имени Тропиных доставили уже 28 человек с переломами и вывихами. Практически одновременно привезли, в частности, трех пенсионеров, которые при падении на скользких тротуарах сломали шейку бедра. В их возрасте такие травмы практически не заживают – люди обречены либо вести лежачий образ жизни, либо (в лучшем случае) передвигаться с палочкой или на костылях.

По материалам: Херсонцы

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