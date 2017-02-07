В херсонских травмпунктах – “аншлаг”

В очередной раз обледеневшие и толком не посыпанные песком улицы Херсона опять стали смертельно опасны для пешеходов. Только на протяжении первой половины дня 7 февраля в городской травмпункт при больнице имени Тропиных доставили уже 28 человек с переломами и вывихами. Практически одновременно привезли, в частности, трех пенсионеров, которые при падении на скользких тротуарах сломали шейку бедра. В их возрасте такие травмы практически не заживают – люди обречены либо вести лежачий образ жизни, либо (в лучшем случае) передвигаться с палочкой или на костылях.

По материалам: Херсонцы