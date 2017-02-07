За прошедшую неделю “Херсонгаз” отключил 49 должников

Дата публікації Автор:

150217153035_gas_tariffs_640x360_unianПо состоянию на 6 февраля (за неделю) в Херсонской области прекращено газоснабжение 49 потребителям природного газа (31 квартира и 18 домов) за наличие задолженности. 6 потребителей отключили механическим способом, 43 – опломбированы. Общая сумма задолженности отключенных абонентов за потребленный газ составляет более более 215 тыс. грн. О срочном погашении задолженности предупреждены 1 497 абонентов на сумму более 2,5  млн грн.

"Херсонгаз" напоминает, что затраты на восстановление газоснабжения проводится за счет должника и исключительно после полного погашения задолженности.

Пресс-служба "Херсонгаза"

Можливо буде цікаво:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Капча зображення

*