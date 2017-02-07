За прошедшую неделю “Херсонгаз” отключил 49 должников

По состоянию на 6 февраля (за неделю) в Херсонской области прекращено газоснабжение 49 потребителям природного газа (31 квартира и 18 домов) за наличие задолженности. 6 потребителей отключили механическим способом, 43 – опломбированы. Общая сумма задолженности отключенных абонентов за потребленный газ составляет более более 215 тыс. грн. О срочном погашении задолженности предупреждены 1 497 абонентов на сумму более 2,5 млн грн.

"Херсонгаз" напоминает, что затраты на восстановление газоснабжения проводится за счет должника и исключительно после полного погашения задолженности.

Пресс-служба "Херсонгаза"