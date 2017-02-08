В херсонском аэропорту планируется увеличение авиарейсов

С 26 марта авиакомпания МАУ планирует рейсы Киев-Херсон-Киев, перелеты будут до 28 октября. Продолжат сотрудничество с Херсоном турецкие авиалинии. На лето запланированы авиарейсы компании «Браво» до Анталии. «Сегодня согласованы расписания с авиакомпаниями, которые в этом году будут уходить из аэропорта “Херсон”. 2 рейса в день в Стамбул, каждодневный рейс в Киев и еженедельный рейс в Анталию в сезонное время – позволит жителям региона пользоваться услугами двух больших узловых аэропортов Стамбул и Киев», – рассказал депутат Херсонского облсовета Юрий Рожков.

Источник: Український Південь