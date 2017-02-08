Героя Херсонщини посмертно нагороджено орденом “За мужність”

Нашого земляка, бійця АТО Юрія Іржика посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня. Про це йдеться в Указі Президента України від 3 лютого 2017 року "Про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі". Юрій Іржик – молодший сержант, боєць 21–го окремого мотопіхотного батальйону «Сармат». Загинув 23 травня 2016 року під час виконання обов'язків військової служби в Донецької області під час мінометного обстрілу.

Юрію було 28 років. Про це повідомляє КП "Оберіг".

По материалам: 0552.ua