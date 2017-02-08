На Херсонщине мужчина задушил сожительницу

В Олешковское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел на улице возле забора обнаружено тело 27-летней местной жительницы. Причиной смерти стала механическая асфиксия. Сотрудники полиции провели подворный обход, опросили родственников и друзей погибшей. Последний раз женщину видели в компании 25-летнего сожителя. Его друзья признались, что ночью мужчина пришел к ним и сказал, что задушил женщину. Подозреваемого доставили в отделение полиции для дачи показаний.

Мужчина рассказал, что в течение дня вместе с сожительницей употреблял алкогольные напитки. Затем они вышли на улицу прогуляться и начали ссориться из-за того, что женщина якобы воровала у него деньги. Мужчина несколько раз ударил сожительницу, затем схватил за шею и задушил. Когда осознал, что совершил, то оттащил тело под забор и пошел к друзьям.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщил начальник Олешковского отделения полиции Сергей Ященко, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» (наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет).

Отдел коммуникации полиции Херсонской области