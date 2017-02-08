За рік роботи херсонські патрульні опрацювали майже 95 тис. завдань

Після річниці роботи патрульної поліції в Херсоні, управління підвело підсумки роботи за рік. Начальник Управління Максим Єрмаков зазначив, що з 8 лютого 2016 року інспектори опрацювали 94 545 завдань. З них 64 612 викликів поступило з лінії «102», а 29 933 призначено самостійно. Більшість завдань – це адміністративні правопорушення (зокрема ПДР), звернення інформаційного характеру, крадіжки, сімейні сварки, конфлікти, бійки. За рік роботи екіпажі патрульної поліції склали 20 548 адміністративних матеріалів.