Після річниці роботи патрульної поліції в Херсоні, управління підвело підсумки роботи за рік. Начальник Управління Максим Єрмаков зазначив, що з 8 лютого 2016 року інспектори опрацювали 94 545 завдань. З них 64 612 викликів поступило з лінії «102», а 29 933 призначено самостійно. Більшість завдань – це адміністративні правопорушення (зокрема ПДР), звернення інформаційного характеру, крадіжки, сімейні сварки, конфлікти, бійки. За рік роботи екіпажі патрульної поліції склали 20 548 адміністративних матеріалів.
За рік роботи херсонські патрульні опрацювали майже 95 тис. завдань
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