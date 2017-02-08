Підвищення цін на проїзд у маршрутках – шахрайство

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко у своєму блозі на сайті Обозреватель висловився про підвищення цін на проїзд у маршрутках: "Під прикриттям цьогорічного підвищення мінімальної зарплатні до 3 200 гривень, власники бізнесу почали підвищувати і вартість своїх послуг. Наприклад, в деяких регіонах підняли тарифи на проїзд в маршрутних таксі. Я чітко заявляю: жодних підстав для цього не існує! Водії ніколи не отримували зарплатню на мінімальному рівні. Тому не треба спекулювати на тому, що їм треба піднімати зарплатню вдвічі. Середня заробітна плата водіїв 4 000-10 000 грн в залежності від регіону.

Отже нема причин для підвищення цін на перевезення пасажирів. Це є 100-відсотковим шахрайством. І місцева влада спільно з громадськістю навести порядок. Дуже приємно, що так до питання підійшли в Київський області: після підняття тарифів на проїзд по 16 маршрутах було прийнято рішення повернути старі тарифи.

Це ще раз доводить, що місцеві громади та влада мають діяти разом і не допускати порушення своїх прав через такі маніпуляції монополістів.

Я дав відповідні доручення у Міністерство інфраструктури і місцевим органам влади: відстежувати шахрайські дії перевізників і вживати заходи".