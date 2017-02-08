На адмінмежі Херсонщини та Криму вже друга спроба проїзду на “Lincoln” завершилась невдачею

6 лютого до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Чаплинка» на автомобілі «Lincoln», направляючись з території окупованого Криму до Херсона прибув громадянин України, мешканець Миколаївщини. Минулої доби він вже намагався потрапити на материкову частину України, пред’явивши для перевірки недійсне доручення на право керування та володіння авто. Тоді, написавши пояснення співробітникам Нацполіції він повернувся на тимчасово окуповану територію. Тепер громадянин під час проходження прикордонного контролю взагалі не надав доручення для перевірки.

З метою запобігання незаконному переміщенню транспортного засобу через адмінмежу військовослужбовці Херсонського прикордонного загону повідомили по даному факту представників Каланчацького відділу Національної поліції.

Цього разу правоохоронці, відібравши пояснення, вилучили недійсне доручення, а громадянин знову повернувся на ТОТ АР Крим.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов