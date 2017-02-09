Херсонские детсадовцы, их родители и воспитатели помогают раненым в зоне АТО бойцам

Херсонский волонтер Галина Соколовская рассказала, что на просьбу волонтеров помочь с вещами для раненых в зоне АТО бойцов отозвались воспитанники херсонского детского сада №15. "На нашу просьбу о сборе вещей для раненых, а так же для деток, потерявших своих родителей в АТО, откликнулись воспитатели и родители малышей, посещающих детский сад 15 на Нефтегавани", – написала Галина Соколовская. Херсонцы собрали консервацию, чай, сладости и другие продукты. Также в списке необходимого – теплые вещи. Она поблагодарила за отзывчивость всех неравнодушных.

По материалам: 0552.ua