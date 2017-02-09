На Херсонщине мальчика, сбежавшего из дома босиком, искали более 100 полицейских

8-летний мальчик из пригорода Херсона сбежал из дома, обидевшись на отца. Со слов мужчины, в тот день сын вечером не вернулся домой с прогулки, поэтому отец сам пошел его искать. В полночь он нашел сына и привел домой, а утром выяснилось, что мальчик не ночевал дома. Просмотрев вещи, отец обнаружил, что сын сбежал босиком. Во время осмотра улицы сотрудники полиции обнаружили на земле следы от детских стоп.

"На поиски несовершеннолетнего мы ориентировали весь личный состав Белозерского отделения полиции, работников управления уголовного розыска ГУНП, управления превентивной деятельности, роты полиции особого назначения, отдела ювенальной превенции, роты патрульной службы полиции особого назначения «Херсон», привлекли военнослужащих Нацгвардии, – сообщил заместитель начальника ГУНП в Херсонской области Александр Анохин. – Всего в поисковой операции были задействованы более 100 правоохранителей".

К поискам ребенка присоединились и местные жители – учителя и охотники.

Ребенка нашли живым и невредимым около 18:30 в семье его односельчан. Сотрудник полиции на улице встретил местную жительницу, которая возвращалась с работы, и показал фото мальчика. Женщина сказала, что нашла его на рассвете на остановке общественного транспорта. Она привела несовершеннолетнего к себе домой, напоила чаем и оставила под присмотром мужа. Почему они никому не сообщили о несовершеннолетнем, супруги объяснить не смогли.

Сам же мальчик рассказал, что обиделся на отца, который его отругал. Из-за этого ночью примерно в 1:30 и сбежал из дома. Сначала босиком он ходил по улицам населенного пункта, затем пошел на остановку общественного транспорта, где его и обнаружила местная жительница.

Сейчас мальчик находится в центре социально-психологической реабилитации детей, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.