Херсонские патрульные задержали молодого человека с наркотиками

7 февраля около 23:00 на улице Дорофеева инспекторы заметили неизвестного. Молодой человек, увидев патрульный автомобиль, быстро изменил направление движения. Полицейские решили его остановить. Однако гражданин вел себя агрессивно и попытался убежать. Его задержали. Во время поверхностной проверки у парня обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook