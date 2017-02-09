Херсонские патрульные задержали молодого человека с наркотиками

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16473523_1035799119858979_5358510006227072403_n_1486561240197 февраля около 23:00 на улице Дорофеева инспекторы заметили неизвестного. Молодой человек, увидев патрульный автомобиль, быстро изменил направление движения. Полицейские решили его остановить. Однако гражданин вел себя агрессивно и попытался убежать. Его задержали. Во время поверхностной проверки у парня обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook

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