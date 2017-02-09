Херсонські прикордонники на адмінмежі виявили зрадника

Прикордонники Херсонського загону у контрольних пунктах в`їзду-виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим продовжують виявляти порушників під час здійснення пропускних операцій. Так, 7 лютого у особи, яка прямувала із Криму через КПВВ «Каланчак», співробітники Держприкордонслужби виявили недійсний паспорт. Сам чоловік прибув у пішому порядку та подав на контроль паспорт громадянина Російської Федерації. Як з'ясувалося, документ був виданий у 2014 році на території тимчасово окупованого Криму, тому громадянина запросили для додаткової перевірки. Згодом було встановлено, що чоловік є громадянином України, жителем одного з міст материкової частини. Раніше він проходив військову службу за контрактом у військовій частині берегової охорони ЗС України на території АР Крим, а після анексії, залишився служити в ВМС Російської Федерації.

У 2015 році звільнившись зі служби працював у Криму на будівництві. Перебіжчик залишив лави окупантів усвідомивши, що допустив помилку, оскільки попередні обіцянки «нового роботодавця» не відповідали реальному стану справ.

Не зупинили чоловіка і побоювання, що після повернення стосовно нього будуть проведені слідчі дії, адже принципово вирішив повернутися до сім`ї, яка знаходиться на материковій частині України.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов