На Херсонщине задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин

Преступление произошло в Новотроицком районе. Вечером в магазин зашел постоянный покупатель и попросил продавца достать ему товар из морозильной камеры. Когда женщина отошла от прилавка, мужчина сзади ударил ее топором по голове. Продавец оказала сопротивление, оттолкнула злоумышленника, выбежала на улицу и начала звать на помощь. Следом за ней выбежал нападавший и скрылся, ничего не забрав. У потерпевшей рубленая рана головы, состояние ее здоровья удовлетворительное. Сотрудники полиции осмотрели место преступления и пообщались с 38-летней потерпевшей. Она узнала нападавшего, который был постоянным покупателем.

Но мотивы его поступка не могла назвать, ведь злоумышленник ничего у нее не требовал и ничего не забрал.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Злоумышленником оказался 49-летний местный житель, трижды судимый за кражи, незаконное хранение наркотиков и телесные повреждения.

Задержанный пояснил, что в тот день вместе с другом употреблял алкогольные напитки. Когда спиртное и закуска закончились, он решил добыть их в магазине.

Он планировал забрать алкоголь и продукты. Но не ожидал, что продавец начнет сопротивляться. В результате злоумышленник растерялся и убежал.

На данный момент ранее судимый арестован. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины «Разбой» (карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества).

Отдел коммуникации полиции Херсонской области