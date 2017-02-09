Согласно данным Минюста, в 2016 году в Украине умерло на 184,3 тыс. украинцев больше, чем родилось. По официальным данным, в сравнении с прошлым годом на свет появилось на 14,9 тыс. меньше малышей (399,3 тыс. в 2016-м против 414,2 тыс. в 2015-м). Но и умирать украинцы стали тоже реже — на 11,6 тыс. в сравнении с предыдущим годом (583,6 тыс. в 2016-м против 595,3 тыс. в 2015-м). Общая тенденция по стране все равно остается неутешительной: население сокращается, а смертность уже несколько десятков лет превышает рождаемость.

В прошлом году в Херсонской области родилось 10 833 человек и умерло 16 442.

«Чтобы поколение детей заменило поколение родителей, с учетом детской смертности, 100 женщин должны рожать 213-215 детей, а большинство семей – иметь по 3 ребенка. А в 2001-м было 108 детей на 100 женщин – пик самой низкой рождаемости.

При благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на некоторый рост, скажем, до 170-180 детей на 100 женщин через 10-15 лет. Но не более», — объяснила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, всему виной социальные и психологические условия в обществе: «Молодые семьи имеют высокий уровень образования, доступ к современной контрацепции, нацелены на высокие стандарты развития детей и сами сформировавшиеся в одно-двухдетных семьях. Такие пары не будут массово рожать».

Психологи же добавляют к этим причинам другие факторы: «Цены на все растут, в стране нестабильная ситуация, из-за чего люди чаще разводятся, – все эти факторы заставляют откладывать рождение ребенка на более благоприятное время», — говорит психолог Лилия Воронина.

По материалам: Сегодня