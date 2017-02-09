В Херсонском апелляционном суде устанавливают пандусы

В Херсонском апелляционном суде провели мероприятия по улучшению доступа для людей с ограниченными возможностями:

– оборудованы пандусы и уклоны бордюров во всех местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью вокруг здания;

– обустроен пандус при входе в здание суда и кнопка вызова персонала с соответствующей пиктограммой;

– установлены на лестнице разделительное перила;

– на прозрачных полотнах входных дверей нанесены промаркированные пиктограммы;

– создан информационный центр, который приспособлен для людей с инвалидность;

– устанавливаются тактильные таблички, мнемосхемы, пиктограммы, на которых информация продублирована шрифтом Брайля.

На 1-м этаже оборудована специальная универсальная кабина (туалет) с пространством для размещения кресла-коляски, с перилами у умывальника и унитаза, крючками для одежды, костылей. Пиктограммы на дверях дублированы на языке Брайля.

Установлены металлические перила на лестнице при входе в здание и вестибюльные перила на лестнице, ведущей в залы судебных заседаний №3, 4, 5.

Об этом сообщается на сайте суда, пишет Гривна. Новый формат