В Херсоне появилась новая незаконная АГЗС. Находится она на ул. Нефтяников, 1. Об этом в Facebook сообщила общественная активистка Тамила Сулейманова. "Модуль установлен и подключен к высоковольтному кабелю,также стенд-реклама имеется, но со слов представителя собственника модуля,все это находится просто на хранении. Но график работы имеется", – сообщила Тамила Сулейманова. Она добавила что на место был вызван патруль, активисты написали заявление и готовят соответствующие запросы.

По материалам: 0552.ua