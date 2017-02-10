В Херсоне появилась новая незаконная АГЗС

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81f94edd9c93702b7b1036ef0d26cce0В Херсоне появилась новая незаконная АГЗС. Находится она на ул. Нефтяников, 1. Об этом в Facebook сообщила общественная активистка Тамила Сулейманова. "Модуль установлен и подключен к высоковольтному кабелю,также стенд-реклама имеется, но со слов представителя собственника модуля,все это находится просто на хранении. Но график работы имеется", – сообщила Тамила Сулейманова. Она добавила что на место был вызван патруль, активисты написали заявление и готовят соответствующие запросы. 

По материалам: 0552.ua

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