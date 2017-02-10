В январе на дорогах Херсонской области появилось более 800 водителей-новичков

В январе по результатам успешного прохождения проверки знаний 813 водителей впервые получили в территориальных сервисных центрах МВД удостоверения на право управления транспортными средствами. Всего в прошлом месяце в учебных заведениях области, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, закончили обучение 2 070 кандидатов в водители. В территориальных сервисных центрах области у будущих водителей принято 1 448 теоретических и 2 229 практических экзаменов для получения права управления транспортными средствами.

Процент сдачи экзаменов с первого раза составляет 53,2.

Региональный сервисный центр МВД в Херсонской области