На адмінмежі Херсонщини з Кримом з’являться камери спостереження

У Херсоні планують затвердити програму територіальної оборони на 2017, яку буде реалізовувати облУСБУ в межах своїх повноважень, за підтримки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких існує небезпека терактів або диверсій. Вона включає в себе будівництво системи охоронного відеоспостереження за адмінкордоном з Кримом. Планується виділення з облбюджету на обладнання близько 2,88 млн грн. В переліку закупівлі вказані 15 камер.

Це Hikvision 2DF8236I-AEL на 720 630 гривень та 10 камер Dahua SD42212T-HN на 185 тисяч гривень.

Роботи по обладнанню системи охоронного відеоспостереження мають бути виконані за 6-7 місяців.

На монтаж з облбюджету планується виділити ще 495 тисяч гривень плюс 450 тисяч гривень на забезпечення транспортних послуг провайдера (трафіку інформації в системі відеоспостереження).

ОблУСБУ Херсонської області