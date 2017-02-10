В Херсоне пройдет 2 этап Чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов

18 марта в Олешковских песках состоится 2 этап Чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов. Драйв по Олешковским пескам запоминается на всю жизнь и прекрасен в любую погоду. Всех участников ждут незабываемые впечатления. В этом году – новая локация, интересная трасса, новые классы и участники. Организаторы гарантируют полный драйв и незабываемое шоу для всех. Чемпионат проводится под эгидой Федерации мотоциклетного спорта Украины.