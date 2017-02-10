На лечение онкобольной девочки херсонцы собрали 7 тыс. гривен

В Херсоне 7 февраля состоялся благотворительный фотопроект "С любовью Настеньке". Напомним, у юной Насти Чертовой онкозаболевание. На лечение необходимы средства. На лечение было собрано 7 200 грн. Деньги уже были перечислены на счёт мамы девочки. "С самого утра и до позднего вечера в студии целый день царила дружная и творческая атмосфера, и каждый, кто приходил в фотостудию, приносил с собой улыбку и лучик доброты для маленькой Насти!", – отметила одна из организаторов фотопроекта Наталия Костик-Устенко.

По материалам: 0552.ua