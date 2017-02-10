На Херсонщине создадут Национальный природный парк «Каменская Сечь»

На территории Качкаровского, Миловского, Новокаирского, Красномаячанского и Новорайского сельсоветов Бериславского района создадут Национальный природный парк «Каменская Сечь». Соответствующее распоряжение губернатор Херсонщины Андрей Гордеев подписал 6 февраля. Ориентировочно парк займет около 12,5 тыс. га, из которых 4,3 тыс. га предоставляются в постоянное пользование парка. Этим же документом губернатор поручил департамент экологии согласовать создание парка с землевладельцами и подать материалы проекта создания парка в Министерство экологии.

Также Гордеев утвердил план мероприятий и состав рабочей группы, ответственной за разработку проекта.

По материалам: Гривна. Новый формат