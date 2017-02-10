З якими проблемами стикаються переселенці на Херсонщині?

В Херсоні відбулась зустріч з робітниками БФ «Фонд Милосердя та здоров’я». Провідний юрист фонду Олена Старюк та психолог, капелан Андрій Калита розповіли про психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з тимчасово окупованої території України та районів зони проведення АТО. Основною проблемою для переселенців в Херсонській області (в районах) стало житло. Багато людей не в змозі оплатити і оренду житла і рахунки за комунальні послуги.

«Оплата комунальних послуг стала величезною проблемою для ВПО. Багато хто не може оплачувати оренду житла та комуналку, тому вимушені повертатись до своїх домівок. Але ж не тільки в цьому проблема: більша частина переселенців залишаються на місцях, у родичів, бо просто немає куди повертатись. Розбомблене житло для переселенців не дає вибору, і люди вимушені залишатись тут», – прокоментувала Олена Старюк.

Психологічна проблема переселенців не менш важлива в житті ВПО. За словами Андрія Калити, люди бояться відвідувати психолога, хоча потребують допомоги спеціаліста.

«Наші переселенці не звертаються, бо за весь час в нас так і не вибудувалась культура звернення до психологів та інших фахівців. Найчастіше, переселенці звертаються до нас з питанням «Як справитись з депресією?», та «Як зберегти відносини з частиною сім’ї, яка залишилась жити на окупованій території та на території т.з. "ЛНР"/"ДНР"?». Багато сімей вимушені залишатись на місцях, а друга частина сім’ї шукають шляхи збереження нормальних стосунків в таких ситуаціях», – розповів Андрій Калита.

Джерело: 0552.ua